Aereo ultraleggero precipita vicino all'autostrada A31: pilota ricoverato in gravissime condizioni Un appassionato di volo di 63 anni è rimasto gravemente ferito nello schianto di un aereo ultraleggero nel Vicentino nella tarda mattinata di giovedì 26 dicembre. Il velivolo è precipitato vicino all'autostrada A31, pochi minuti dopo il decollo. A dare l'allarme sono stati gli automobilisti che hanno assistito alla scena.

A cura di Eleonora Panseri

L'ultraleggero precipitato vicino all'A31 – Foto Vigili del Fuoco.

Nella tarda mattinata di oggi, giovedì 26 dicembre, un appassionato di volo è rimasto gravemente ferito nello schianto di un aereo ultraleggero a motore. Il velivolo è precipitato nel Vicentino, nei pressi dell'autostrada A31, pochi minuti dopo il decollo, avvenuto nel comune di Piovene Rocchette.

Secondo una prima ricostruzione, per cause ancora in fase di accertamento, si sarebbe verificata un'anomalia al motore del velivolo, che si sarebbe spento. Il mezzo a quel punto sarebbe risultato ingovernabile e il pilota, un 63enne di Chiuppano (Vicenza), avrebbe quindi tentato un atterraggio di emergenza.

L'aereo però è precipitato nel prato, vicino a un fossato, nei pressi del casello di uscita dell'autostrada A31 Valdastico. A lanciare l'allarme sono stati gli automobilisti presenti sul posto che hanno assistito alla scena e hanno visto il velivolo schiantarsi al suolo.

L'impatto con il terreno è stato molto violento e l'uomo è rimasto bloccato all'interno del mezzo. È stato immediato l'arrivo sul posto delle forze dell'ordine e dei Vigili del fuoco di Schio che hanno messo in sicurezza l'area dell'incidente ed estratto il pilota ferito dalle lamiere del velivolo precipitato.

Il 63enne è stato successivamente affidato alle cure dei sanitari del Suem 118 giunti dall'ospedale di Santorso anche con l'automedica. L'uomo è stato stabilizzato, poi, vista la gravità della situazione, è stato richiesto l'intervento dell'elisoccorso. Il pilota è stato trasferito all'ospedale San Bortolo di Vicenza in codice rosso e subito dirottato in sala di Rianimazione.

I Carabinieri e la Polizia stradale si sono recati a loro volta sul luogo sia per effettuare i rilievi del caso, che saranno utili per tentare di ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente, che per regolare il traffico che oggi era particolarmente inteso visto il periodo delle festività natalizie.