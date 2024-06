video suggerito

Ultraleggero precipita improvvisamente a Perugia, Francesco e Massimiliano morti nello schianto Le vittime dell’incidente aereo, avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri, sono il 41enne Francesco Conestabile della Staffa e il 55enne Massimiliano Mancini, entrambi piloti esperti e amanti del volo. L’aereo, un biposto a elica, si è schiantato nel territorio del comune di Corciano. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Antonio Palma

298 CONDIVISIONI condividi chiudi

Tragedia in provincia di Perugia dove un piccolo aereo ultraleggero è precipitato improvvisamente al suolo schiantandosi nel territorio del comune di Corciano, tra San Mariano e Solomeo, provocando la morte dei due a bordo. Le vittime dell’incidente aereo, avvenuto nel pomeriggio di ieri, lunedì 17 giugno, sono due amici di Perugia: il 41enne Francesco Conestabile della Staffa e il 55enne Massimiliano Mancini, entrambi piloti esperti ed amanti del volo.

Il piccolo velivolo, un biposto a elica, apparteneva al 55enne, che aveva un'esperienza di volo trentennale e probabilmente era alla guida. L’aereo era partito nel pomeriggio di lunedì dal campo di volo di Montemelino, sempre nel Perugino, e stava sorvolando la zona quando improvvisamente ha perso quota comportandosi in modo anomalo.

Lo schianto fatale intorno alle 19.30 poco lontano da una pista per aeromodellismo. Ad assistere alla terribile scena diversi testimoni tra cui alcuni ragazzini che erano impegnati a giocare proprio con gli aerei finti quando hanno visto quello vero avvicinarsi pericolosamente al suolo. Immediati quindi i soccorsi da parte dei vigili del fuoco e dei sanitari del 118 ma al loro arrivo per i due occupanti dell’aereo non c’era più nulla da fare.

I due amici sono morti sul colpo nello schianto ed è stato possibile solo accertarne il decesso e recuperare le salme dal velivolo. Il velivolo è stato posto sotto sequestro per accertamenti tecnici che serviranno a chiarire i motivi dell’incidente. La procura di Perugia ha aperto un fascicolo di indagine e non è escluso possa ordinare esami post mortem anche sulle vittime.

L'ipotesi privilegiata al momento è il guasto meccanico. Stando ad alcuni testimoni, l'aereo avrebbe preso ad ondeggiare prima avvitarsi su sé stesso e quindi schiantarsi nel campo.