Aereo da turismo perde quota e si schianta, morto pilota 57enne: dramma a Verona La vittima è stata identificata come un uomo di 57 anni, Il pm di turno ha già disposto il sequestro dell’area e dei rottami dell’aereo per una perizia, nonché l’esame autoptico sulla salma della vittima.

L’aereo che è caduto a Ferrara di Monte Baldo

Tragedia nel pomeriggio di oggi nel Veronese dove un aereo da turismo ha perso improvvisamente quota e si è schiantato al suolo nei boschi del comune montano di Ferrara di Monte Baldo. L'incidente aereo si è consumato intorno alle 17 di oggi, domenica 16 luglio, ed è costato la vita al pilota del velivolo. La vittima è stata identificata come un uomo di 57 anni, cittadino tedesco. Il cinquantasettenne era l'unico a bordo dell'aereo al momento dei fatti e non si registrano altre persone coinvolte.

La zona in cui l'aereo si è schiantato, sul versante orientale del monte Baldo, infatti è area boschiva non abitata anche se si tratta di un'area frequentata dagli amanti del trekking. Una zona impervia, dunque, che ha reso molto difficile il lavoro dei soccorritori. Sul posto, nei pressi del Vajo dell'Orsa poco prima della frazione Fraine di Sotto, la centrale operativa dei soccorsi ha inviato un elicottero di emergenza del 118 per una assistenza immediata, mentre via terra sono accorsi successivamente i mezzi e gli uomini dei vigili del fuoco e del soccorso alpino.

Per l'uomo a bordo però purtroppo nessuna speranza. Estratto dal velivolo, un aereo da turismo Cesna che si è anche capovolto completamente nell'impatto al suolo, per lui i sanitari hanno solo potuto accertare il decesso. Secondo quanto ricostruito, l'aereo era partito poco prima da Trento diretto a Verona.

Sulla dinamica che ha portato all'incidente mortale indagano ora i carabinieri, anche loro giunti sul posto per i primi rilievi del caso. Maggiori certezze però si avranno dopo gli esami tecnici e medico legali. Il pm di turno infatti ha già disposto il sequestro dell'area e dei rottami dell'aereo per una perizia, nonché l'esame autoptico sulla salma della vittima per un esame post mortem che accerti la causa del decesso.