Adescava le studentesse uscite da scuola e le palpeggiava: arrestato 50enne a Lecce Un uomo di 50 anni è stato arrestato a Lecce con l'accusa di molestie sessuali continuate. L'uomo adescava le studentesse uscite da scuola e le costringeva a subire palpeggiamenti. In un caso, il 50enne avrebbe seguito una vittima fino a casa.

A cura di Gabriella Mazzeo

Adescava le studentesse di una scuola di Lecce e le palpeggiava: un 50enne del posto è stato arrestato dai carabinieri per violenza sessuale aggravata e continuata. Secondo quanto emerso, all'uomo sono attualmente contestati almeno 4 episodi: una delle vittime sarebbe minorenne.

Stando a quanto ricostruito dalle forze dell'ordine intervenute, il 50enne avvicinava le studentesse con pretesti vari per poi costringerle a subire palpeggiamenti. In almeno un caso il 50enne avrebbe seguito una studentessa per strada fino alla sua abitazione. Nonostante i ripetuti no della giovane, l'uomo l'avrebbe prima abbracciata, poi baciata e infine tentato di toglierle la maglia.

La ragazza è riuscita a divincolarsi prima che l'uomo potesse toglierle l'indumento e a raccontare quanto accaduto ai familiari. In altre circostanze, l'uomo si sarebbe accostato alle studentesse rivolgendo loro apprezzamenti non richiesti per poi palpeggiarle. In almeno un'occasione avrebbe molestato una minorenne.

Per incastrare il 50enne sono state determinanti le testimonianze delle vittime e gli accertamenti tecnici effettuati dalle forze dell'ordine sui filmati di videosorveglianza delle telecamere presenti nelle zone interessate. In questo modo, i militari sono riusciti a ricostruire in maniera dettagliata le azioni del molestatore e a fermarlo. Il 50enne è ora stato arrestato con l'accusa di violenza sessuale aggravata e continuata in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del tribunale salentino su richiesta della Procura.

Le indagini proseguono nel tentativo di individuare altre vittime del molestatore. Secondo gli inquirenti, infatti, l'uomo potrebbe aver aggredito altre studentesse che per il momento non hanno avuto la forza di denunciare l'accaduto. Per questo motivo, gli inquirenti stanno portando avanti i loro accertamenti.