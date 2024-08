video suggerito

Adesca 16enne alla fermata dell'autobus, poi la sequestra per 24 ore e la violenta: arrestato 37enne Un 37enne è stato arrestato per violenza sessuale, sequestro di persona e cessione di sostanze stupefacenti ai minori. L'uomo è stato denunciato da una 16enne che ha raccontato di essere stata adescata alla fermata dell'autobus di Bolzano, drogata e sequestrata per più di 24 ore.

A cura di Gabriella Mazzeo

È stato arrestato per violenza sessuale aggravata, sequestro di persona e cessione di sostanze stupefacenti a minori un 37enne accusato di aver rapito e abusato di una ragazzina di 16 anni. A denunciare i fatti, la stessa adolescente che con la famiglia si è presentata dalle forze dell'ordine e ha raccontato di essere stata adescata dal 37enne alla fermata dell'autobus a Bolzano. Stando alle informazioni fornite dalla vittima, l'uomo l'avrebbe plagiata e indotta a seguirlo con la promessa di farla partecipare a una festa rock/techno che doveva tenersi in Trentino.

Durante il tragitto, la 16enne avrebbe bevuto dell'acqua che l'uomo le aveva offerto e che era stata contaminata con alcuni tranquillanti. I farmaci l'hanno resa incapace di opporsi e sottrarsi alle violenze sessuali durate per oltre 24 ore, Le indagini hanno permesso di individuare nel giro di poche ore l'uomo, riconosciuto dalla 16enne.

L'adolescente ha richiesto l'intervento della polizia circa una settimana fa, raccontando di essere stata sequestrata per oltre 24 ore. Durante le indagini condotte dalle forze dell'ordine, sono state acquisite ulteriori prove sulla base delle quali il pm ha chiesto la misura cautelare in carcere. Durante la perquisizione nell'abitazione del 37enne, sono stati trovati medicinali e materiale informatico ora sequestrato per essere esaminato.

Stando alle prime informazioni, nell'abitazione dell'uomo sarebbero stati trovati principalmente tranquillanti e sostanze che causano gravi interdizioni della capacità di reazione di chi le assume. Si ritiene che l'uomo possa aver utilizzato proprio uno di questi farmaci per drogare la 16enne, diluendolo nell'acqua.

La ragazzina ha raccontato di essere stata fermata e adescata dal 37enne in auto davanti alla fermata dell'autobus di Bolzano.