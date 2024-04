Addio al ‘nonno del Molise’, morto a 110 anni Michele Cicora: era tra le persone più longeve d’Italia

video suggerito

A cura di Eleonora Panseri

Addio a Michele Cicora, il ‘nonno del Molise'. L'uomo si è spento all'età di 110 anni a San Giuliano di Puglia, in provincia di Campobasso, nella serata di Pasqua, domenica 31 marzo. Cicora era una delle persone più longeve d'Italia e ora la comunità del piccolo centro, che lo scorso 15 settembre aveva festeggiato insieme a ‘nonno Michele' il traguardo dei 110 anni, è in lutto per la sua scomparsa.

Nella giornata di oggi, lunedì 1 aprile, anche il sindaco di San Giuliano di Puglia, Giuseppe Ferrante, ha ricordato il 110enne, come riportano diversi quotidiani locali. "Caro Michele oggi è una giornata triste per la nostra comunità, purtroppo ci hai lasciati e soprattutto hai lasciato un grosso vuoto in tutti noi. Pensando ai tuoi 110 anni provo emozione perché hai superato anni tristi e felici di un secolo della storia italiana, hai vissuto in un'epoca in cui erano richieste fatiche e sacrifici", ha detto il primo cittadino, rivolgendosi all'ultracentenario.

"Oggi circondato dall'amore e dalle cure dei tuoi cari hai deciso di lasciare questa vita terrena. – ha concluso Ferrante – Le mie più sentite condoglianze, dell'amministrazione comunale e di tutta la comunità. Che la terra ti sia lieve". I funerali dell'ultracentenario scomparso nella giornata di Pasqua si terranno domani mattina, martedì 2 aprile, alle 10.30, presso la chiesa madre a San Giuliano di Puglia.

Michele Cicora era nato nel lontano 1913 ed è rimasto lucido fino alla fine, ai suoi nipoti e pronipoti raccontava le tantissime esperienze vissute nel suo oltre un secolo di vita. In occasione del suo ultimo compleanno era stato festeggiato, oltre che da parenti e conoscenti, anche da tutte le autorità locali.

In quell'occasione, il Presidente della Regione Francesco Roberti gli aveva rivolto i suoi auguri: "Un invidiabile e straordinario traguardo: i 110 anni del nonno dei molisani ci riempiono di gioia. Michele è uno dei diversi centenari della nostra regione: segno questo che nelle nostre comunità si vive ancora bene e in maniera genuina. I nostri nonni sono la nostra memoria storica e possiamo ben affermare come Michele, grazie alla sua lunghissima vita, sia il testimone diretto per eccellenza di tutti noi molisani. A Michele giungano gli auguri e un forte abbraccio!".