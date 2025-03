video suggerito

Addio a Rino Dondi Pinton, morto a 103 anni l'inventore dell'amaro Cynar È morto all'età di 103 anni Rino Dondi Pinton, l'inventore della formula del famoso amaro al gusto di carciofo 'Cynar'. Si è spento sabato 1 marzo nella sua casa nel quartiere dell'Arcella a Padova. Celebre lo spot interpretato dall'attore Ernesto Calindri e lo slogan "Contro il logorio della vita moderna".

A cura di Eleonora Panseri

A sinistra, Rino Dondi Pinton, l'inventore dell'amaro Cyran: a destra, la celebre pubblicità con l'attore Ernesto Calindri.

È morto all'età di 103 anni Rino Dondi Pinton, l'inventore della formula dell‘amaro Cynar, commercializzato dagli anni '50 dalla distilleria ‘G.B. Pezziol' di Padova.

Dondi Pinton si è spento nella giornata di sabato 1 marzo nella sua abitazione nel quartiere dell'Arcella, dove si era ritirato per trascorrere gli ultimi anni. Nel 1935 divenne giovane responsabile della distilleria rilevata dall'imprenditore veneziano Angelo Dalle Molle. Insieme ebbero l'intuizione della ricetta, tutt'oggi segreta, del primo liquore al gusto di carciofo.

Un prodotto che, nell'Italia del boom economico, conquistò una grande fetta di mercato, merito anche alla celebre campagna pubblicitaria interpretata negli anni 60′ dall'attore Ernesto Calindri, che ne consigliava il consumo per affrontare "il logorio della vita moderna". Nei frame in bianco e nero dello spot, mandato in onda durante Carosello, Calindri beveva serenamente il suo bicchiere di Cynar seduto in mezzo al traffico.

"Andammo ovunque a presentarlo, in Giappone come a Parigi o in Brasile – aveva raccontato Dondi Pinton in un'intervista al Corriere del Veneto rilasciata dopo aver compiuto i 100 anni – Mi ricordo viaggi interminabili con gli aerei ad elica. I concessionari ci chiamavano per aprire gli stabilimenti e noi passavamo qualche mese lì per insegnar loro le cose nei dettagli".

Nel 2021 l'imprenditore era stato insignito dal sindaco di Padova, Sergio Giordani, del titolo di "Padovano Eccellente", mentre nel 2022 è arrivata l'onorificenza di "Cavaliere di Gran Croce" per iniziativa del Presidente Mattarella.

"Oggi la nostra città saluta con profonda commozione Rino Dondi Pinton, inventore del Cynar e padovano d’eccellenza", ha scritto oggi sui social il primo cittadino.

"Con ingegno e dedizione, ha contribuito alla nascita e alla produzione del Cynar, dal famosissimo slogan ‘Contro il logorio della vita moderna' e di altri liquori, lasciando un segno indelebile nella storia del settore. Oggi Padova gli rende omaggio ancora una volta, mentre ai suoi cari e ai suoi affetti va tutto il nostro cordoglio e vicinanza".