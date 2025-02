video suggerito

Accosta in autostrada e scende perché non si sente bene: travolto e ucciso da due tir davanti al padre La scorsa notte un ragazzo di 29 anni che viaggiava insieme a suo padre a bordo di una Bmw è stato investito e ucciso da due camion lungo l'autostrada A14, in direzione sud. Il giovane era sceso dall'auto per necessità fisiologiche ma anziché dirigersi verso la piazzola di servizio, è andato verso il centro della carreggiata.

A cura di Davide Falcioni

Un drammatico incidente stradale è avvenuto la scorsa notte lungo l'autostrada A14 al chilometro 27, in direzione sud, nel territorio di Ozzano. Un ragazzo di 29 anni che viaggiava insieme a suo padre a bordo di una Bmw è stato investito e ucciso da due camion.

Stando a quanto accertato dalle prima indagini condotte dalla Polizia Stradale i due Stavano facendo ritorno in provincia di Ancona, dove abitano. Il 29enne aveva chiesto di fermarsi per necessità fisiologiche, ma anziché dirigersi verso la piazzola di servizio, è andato verso il centro della carreggiata. In quel momento, però, transitavano due Tir che lo hanno travolto.

Per il giovane non c'è stato nulla da fare, mentre il padre, sotto choc, è stato soccorso dal 118. L'autostrada è rimasta chiusa fino alle 3 del mattino per i rilievi della Polizia Stradale, che è intervenuta sul posto insieme al 118 e ai vigili del fuoco. Si indaga per capire se il gesto dell'uomo possa essere stato volontario.