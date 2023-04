Accoltella la sua avvocata e scappa, poi lo trovano morto: il dramma a Oderzo È accaduto a Oderzo, nella provincia di Treviso. L’avvocata accoltellata nel suo studio non sarebbe in pericolo di vita, il presunto aggressore invece è stato trovato morto dai Carabinieri.

A cura di Susanna Picone

Prima ha accoltellato la sua avvocata all'interno dello studio legale, poi è scappato via. Dopo non molto, i carabinieri hanno trovato l’aggressore senza vita all’interno di un rustico di famiglia. Il dramma si è consumato oggi a Oderzo, nella provincia di Treviso.

L’avvocata, accoltellata probabilmente in seguito a una lite esplosa per una causa civilistica, è stata soccorsa ed è stata trasferita in ospedale a Oderzo. La donna, di 50 anni circa, non sarebbe – a quanto si apprende – in pericolo di vita. A lanciare l'allarme e a prestare le prime cure all'avvocata ferita è stato un negoziante che ha assistito alla scena.

L’aggressore invece – si tratta di un italiano di 53 anni – è stato poi trovato morto dai carabinieri all’interno di una abitazione appartenente alla sua famiglia. Quando i militari sono arrivati sul posto era già privo di vita: con ogni probabilità si è suicidato.

Cosa è successo a Oderzo

Secondo quanto si è appreso l'uomo, da tempo cliente dello studio legale in via Dall'Ongaro, nella mattinata di oggi avrebbe avuto una discussione su un contenzioso civile seguito dalla professionista, sfociata poi nell'aggressione. Ma le ragioni dell'aggressione sono ancora tutte da chiarire.

L'avvocata, colpita con un'arma da taglio agli arti superiori, avrebbe riportato solo ferite superficiali per le quali è stata ricoverata all'ospedale di Oderzo. Sono in corso le indagini da parte dei carabinieri di Conegliano, sotto la direzione della procura di Treviso.