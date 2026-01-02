Accoltella la ex fidanzata al volto e al collo: arrestato 21enne in provincia di Cosenza

A san Giovanni in Fiore, provincia di Cosenza, una giovane è stata aggredita dall’ex fidanzato

Una ventenne è stata accoltellata dall'ex fidanzato in provincia di Cosenza. È successo nella notte a San Giovanni in Fiore. Si tratterebbe della prima aggressione di genere del 2026.

La vittima è stata raggiunta da diverse coltellate al volto e al collo, ma non è in pericolo di vita. Dopo l'aggressione é stata portata dal personale del 118 prima all'ospedale di San Giovanni in Fiore e successivamente a quello di Cosenza, dove si trova in prognosi riservata.

Il presunto responsabile è un giovane di 21 anni, arrestato dai Carabinieri di San Giovanni in Fiore con l'accusa di tentato omicidio. Dopo il fermo è stato condotto in carcere. Con il coordinamento della Procura della Repubblica di Cosenza sono in corso le indagini per ricostruire la dinamica dei fatti.

Secondo gli ultimi dati forniti dall'Istat, nel 2024 in Italia si sono consumati 106 femminicidi, pari a circa uno ogni tre giorni. Quasi la metà delle vittime è stata uccisa dal partner o dall'ex. In totale, sono circa 6,4 milioni le donne italiane tra i 16 e i 75 anni che nel corso della loro vita hanno sperimentato violenze fisiche o sessuali.