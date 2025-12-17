Abusa e perseguita una 14enne, arrestato 52enne: approfittava della fiducia della famiglia

Un 52enne fiorentino è stato arrestato per violenza sessuale e atti persecutori consumati per un anno nei confronti di una 14enne. Ad accorgersene è stata la madre della vittima.

Una 14enne è stata abusata da un 52enne fiorentina, ora finito agli arresti

Un 52enne fiorentino è stato arrestato con l'accusa di violenza sessuale aggravata e atti persecutori. I fatti si sono svolti fra l'agosto del 2024 e il maggio del 2025 in Calabria e in Toscana, dove risiedono la vittima e il presunto carnefice.

Le indagini condotte dai nuclei investigativi dell'Arma dei Carabinieri di Crotone e di Firenze hanno portato all'emissione dell'ordinanza da parte del gip di Crotone. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, l'indagato sarebbe una persona vicina alla famiglia della giovane, tanto da essere coinvolto nelle loro vacanze estive a Crotone. Proprio in questa occasione, approfittando dei momenti di distrazione della madre e del fratello della vittima, si sarebbe consumata la prima violenza, seguita poi da almeno altri due episodi a Calenzano, nella provincia fiorentina.

Ad accorgersi che qualcosa non andava è stata la madre della 14enne, e dopo averla sollecitata è arrivata la confessione sugli abusi, e la conseguente denuncia registrata dai Carabinieri. È stata quindi emessa una prima ordinanza restrittiva dal Procuratore Domenico Guarascio, seguita poco dopo dall'arresto preventivo.

Secondo le indagini, oltre alla violenza, il 52enne avrebbe attuato anche una serie di atti persecutori nei confronti della giovane, allo scopo probabilmente di indurla al silenzio.