Abusa del figlio piccolo della convivente mentre la donna è al lavoro, 36enne arrestato a Reggio Emilia Un uomo di 36 anni è stato arrestato con l’accusa di aver abusato del figlio piccolo della convivente. Le violenze sarebbero durate almeno due anni e sarebbero avvenute quando viveva in Germania.

A cura di Chiara Ammendola

Le violenze avvenivano in casa mentre la compagna, madre del piccolo, era al lavoro, e secondo gli inquirenti sarebbero andate avanti per quasi due anni. Ora a distanza di dieci anni da quei fatti, l'uomo un 36enne di origine siciliana e residente in Emilia Romagna, è stato arrestato con l'accusa di violenza sessuale su minore.

Stando a quanto si apprende l'uomo è accusato di almeno una quarantina di episodi di abusi e violenze sessuali aggravate nei confronti del bambino, un minore figlio della donna con cui in Germania conviveva. I fatti risalgono infatti a più di dieci anni e sarebbero avvenuti infatti tra il giugno 2010 e il marzo 2012. Il 36enne, siciliano di origine, oggi è residente a Reggiolo, nel Reggiano, ma al tempo viveva in Germania.

Il mandato di arresto europeo emesso dal tribunale Distrettuale di Heidelberg

Ed è in Germania che dovrà affrontare un processo, per reati che prevedono un massimo di pena pari a 15 anni di reclusione. Il tribunale Distrettuale di Heidelberg (Germania) ha emesso il provvedimento di mandato di arresto europeo lo scorso 1 febbraio. Secondo quanto emerso dalle indagini, il 36enne approfittando dell'assenza in casa della compagna che usciva per andare al lavoro, abusava sessualmente del figlio piccolo della donna.

Leggi anche Omicidio a Nuvolento, donna uccide il marito a coltellate davanti al figlio di 15 anni

L'arresto è stato eseguito nella prima mattinata di oggi dai carabinieri del comando provinciale di Reggio Emilia. Il 36enne si trova in carcere dove è stato portato dopo l'arresto ed è ora a disposizione della Corte d'Appello d Bologna.