Un pezzo di intonaco si è staccato dalla galleria del Turchino, lungo l'autostrada A26, oggi mercoledì 8 gennaio, intorno all'ora di pranzo. I vigili del fuoco intervenuti sul luogo dell'incidene hanno eseguito una ricognizione per accertamenti e per il momento hanno riscontrato che non ci sarebbero pericoli di cedimenti. Nel tunnel dalla fine dell'anno è in vigore lo scambio di carreggiata nei due sensi per la chiusura della galleria Bertè.