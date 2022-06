A quanto ammonta il patrimonio di Leonardo Del Vecchio, un’eredità miliardaria per i 6 figli È morto Leonardo Del Vecchio: è stato uno dei più grandi imprenditori del nostro Paese, padre fondatore del gruppo che oggi dà lavoro a 80mila dipendenti, Forbes lo ha “incoronato” come secondo italiano più ricco del mondo.

A cura di Biagio Chiariello

Era il secondo uomo più ricco d'Italia, alle spalle di Giovanni Ferrero, con un patrimonio di 25,1 miliardi di dollari (fonte Forbes). All'età di 87 anni, è morto Leonardo Del Vecchio, fondatore di Luxottica e presidente di EssilorLuxottica. Cresciuto in un orfanotrofio, è riuscito a costruire un colosso mondiale diventato uno dei più importanti esempi del made in Italy partendo da una piccola fabbrica in provincia di Belluno.

Il valore del gruppo Luxottica

Nato a Milano nel 1935, da una famiglia di condizioni economiche modeste, a soli 26 anni crea, praticamente dal nulla, Luxottica, partendo da un piccolo terreno ad Agordo, fino a farla diventare un vero e proprio impero (80mila dipendenti), culminato con la fusione con il gigante delle lenti Essilor, nel 2017, che ha dato vita ad EssilorLuxottica. Nel 2014 l’acquisizione anche del colosso californiano degli occhiali da sole sportivi Oakley.

Le quote possedute da Leonardo Del Vecchio

Dal 1995 Luxottica è il maggior produttore e distributore sul mercato ottico mondiale (marchi di culto come i Ray Ban fanno capo al gruppo): arriva prima la quotazione a New York poi nel dicembre 2000 a Milano. Azionista tra l’altro di Mediobanca, Generali e Covivio, società immobiliare con base in Francia, la sua ricchezza attraverso l’holding di famiglia Delfin quest’anno è stata valutata dalla rivista Forbes in circa 25,1 miliardi di euro. L’imprenditore deteneva una quota del 4,8% nel gruppo assicurativo triestino e del 19,4% nell’istituto di piazzetta Cuccia (che ha sua volta primo azionista di Generali).

Le case, la Ferrari e lo yacht Moneikos

Dalla casa a Milano dove viveva, passando per le ville in America, fino alla Ferrari, il jet privato e lo yacht Moneikos: sono diverse le ricchezze di proprietà Del Vecchio. In particolare l'imbarcazione è stata costruita da Codecasa nel 2006, progettata da Anna Dellarole dello Studio Dellarole, può ospitare 16 ospiti e un equipaggio di 16 persone.

Leonardo Del Vecchio lascia sei figli

Leonardo Maria Del Vecchio col padre

Leonardo Del Vecchio ha avuto una vita privata intensa quanto quella imprenditoriale e dai suoi amori sono nati sei figli. Sposato tre volte, ha avuto Claudio, Marisa e Paola dal primo matrimonio con Luciana Nervo. Poi è arrivato Leonardo Maria Del Vecchio, figlio avuto dalla moglie Nicoletta Zampillo – che ha sposato nel 1997 e, dopo il divorzio del 2000, in seconde nozze nel 2010 – e infine Luca e Clemente dalla ex compagna Sabina Grossi (rispettivamente classe 2001 e 2004).