A Catania chiude di nuovo l’aeroporto a causa dell’Etna in eruzione: viaggi bloccati fino alle 13 L’aeroporto di Catania è nuovamente paralizzato dopo l’incendio del 16 luglio scorso. A causare la chiusura dello scalo è adesso l’attività dell’Etna: aerei fermi fino alle 13.

A cura di Gabriella Mazzeo

Ancora caos a Catania, dove l'aeroporto ha dovuto nuovamente chiudere a causa dell'attività eruttiva dell'Etna. La società di gestione dell'aeroporto ha comunicato che i settori di spazio aereo C1 e B3 rimarranno chiusi fino alle ore 13.00 di oggi, lunedì 14 agosto.

Arrivi e partenze saranno inibiti a tutti i passeggeri, che dovranno presentarsi in aeroporto solo dopo aver consultato la propria compagnia aerea. Dopo l'incendio dello scorso 16 luglio che ha permesso la riapertura dell'aeroporto catanese solo per pochi giorni, a rimanere chiusi sono gli spazi aerei C1 e B3, con arrivi e partenze inibite. I passeggeri potranno quindi presentarsi in aeroporto solo dopo aver consultato la compagnia aerea con la quale viaggeranno. Per info sui voli dirottati, la situazione potrà essere verificata in tempo reale sul sito dell'aeroporto e sui suoi canali social.

L'incubo sembra non avere fine per l'aeroporto di Catania che il 16 luglio scorso ha chiuso battenti dopo un incendio che ha spaventato i dipendenti e i viaggiatori presenti in quel momento nello scalo. Su quanto accaduto era stata avviata un'indagine per incendio doloso.

Fortunatamente, nessuna delle persone presenti in quello scalo il 16 luglio ha riportato ferite o è deceduta nel rogo. I pochi civili ricoverati hanno riportato, secondo quanto reso noto, solo una leggera intossicazione. Dopo settimane di chiusura dovute alla necessità di indagare e a quella di ripristinare gli spazi avvolti dalle fiamme, a decretare una nuova chiusura dello scalo è stata l'attività dell'Etna.

Partenze e arrivi saranno bloccati almeno fino alle 13, salvo diverse disposizioni delle diverse compagnie aeree che oggi avrebbero dovuto far viaggiare centinaia di persone, soprattutto in vista dei giorni di Ferragosto. L'imprevisto ha ora paralizzato lo scalo fino a nuovo ordine.