A carnevale dolci più cari, costi di Frappe e castagnole alle stelle per colpa delle materie prime Tutta colpa del costo delle materie prime con cui preparare i dolci tipici dell tradizione di carnevale i cui prezzi sono arrivati alle stelle, a cominciare dall’elemento base che è la farina.

A cura di Antonio Palma

L'inflazione colpisce anche i dolci di carnevale e quest'anno per preparare Frappe e castagnole si spenderà molto di più. Tutta colpa del costo delle materie prime i cui prezzi sono arrivati alle stelle a cominciare dall'elemento base che è la farina. Secondo le elaborazioni dei listini all'ingrosso da parte della Borsa Merci Telematica Italiana, sui dati rilevati dalle Camere di Commercio, i prezzi all'ingrosso della farina, infatti, hanno subito un aumento del 36,9% rispetto alla media del quinquennio 2018-2022.

Un andamento dei prezzi al rialzo che prosegue da tempo e anche se fortunatamente c'è stata una diminuzione del 3,4% del costo nella prima parte di febbraio rispetto a gennaio, dovuto al ribasso delle quotazioni del grano tenero, i prezzi della farina rimangono più alti del 13,6% rispetto allo scorso anno.

Non va meglio per gli altri ingredienti dei dolci della tradizione di Carnevale come uova e latte. Per quest'ultimo, ad esempio, si registra un aumento dei prezzi del 13,9% su base annua, anche se da dicembre si registra un rallentamento della corsa verso l'alto legato alla ripresa produttiva in Europa e al contemporaneo calo delle quotazioni delle alternative estere.

Anche per le uova l'andamento del mercato estero ha influito pesantemente sul prezzo al rialzo. Così ad esempio per le uova di taglia L da allevamenti a terra si registra addirittura una impennata del +51,2% rispetto allo scorso anno. Questo a causa di un problema a livello internazionale che ha creato una offerta limitata e un aumento della domanda proveniente dall'estero.

In controtendenza il prezzo del burro che però partiva da valori record raggiunti nel corso dello scorso anno e che fa registrare un -22% rispetto al 2022 confermando il trend calante che si è registrato a partire da novembre 2022. Tutti prezzi in generale risentono ancora degli aumenti causati nel 2022 dalla corsa dei costi di produzione di mangimi ed energia e dalla frenata produttiva a livello europeo.