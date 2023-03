A 80 anni vuole gettarsi dalla finestra perché è solo: passante sale sul tetto del furgone e lo salva Un uomo di 80 anni voleva gettarsi dalla finestra della sua abitazione di Chieti perché si sentiva solo. A fermarlo è stato il conducente di un furgoncino che è salito sul tetto del mezzo e lo ha convinto a mettersi in salvo.

A cura di Gabriella Mazzeo

Stava per togliersi la vita gettandosi dal balcone della sua abitazione al piano rialzato, forse stanco della solitudine. Un uomo di 80 anni è stato notato da un camionista in pieno centro a Chieti appena due giorni fa. Il conducente del mezzo ha visto l'anziano in piedi sulla balaustra del terrazzo di casa, pronto a gettarsi sulla strada sottostante, trafficata e a doppio senso di marcia.

Il camionista, arrestando la corsa del suo furgoncino, ha sostato sotto casa dell'anziano per farlo desistere. Dopo aver parlato un po' con lui, lo ha convinto a tendergli la mano dal tetto del suo camioncino e a scendere a terra senza farsi male. La vicenda risale al 15 marzo ed è stata raccontata dal quotidiano ChietiToday.

L'anziano vive in un'abitazione del centro cittadino. Nel pomeriggio di mercoledì, aveva deciso di togliersi la vita, forse a causa della solitudine nella quale viveva da tempo. Per fortuna, il conducente del furgoncino lo ha notato sulla balaustra del suo terrazzino e si è fermato per parlare con lui e convincerlo a desistere.

Dopo essere riuscito a metterlo in salvo, ha allertato la polizia e il 118 di Chieti. I soccorritori hanno sottoposto subito l'80enne ad accertamenti medici e l'anziano è apparso in buone condizioni di salute. Nonostante questo, però, è stato ricoverato in ospedale per essere tenuto sotto osservazione ed essere sottoposto ad ulteriori esami.

La vicenda è fortunatamente finita bene, così come confermato anche dalla questura di Chieti. Poche settimane fa, la polizia era intervenuta per sventare un altro tentativo di suicidio. Un giovane voleva infatti lanciarsi dal viadotto San Martino. Le forze dell'ordine, allertate dai passanti, sono riuscite a fermarlo in tempo. L'operatore del 113, aiutato da due agenti della Volante, sono infatti riusciti a mettersi al sicuro e desistere dal tragico gesto.