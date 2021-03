Allegra ha 8 anni e ha già una personalità molto forte. Dietro il volto timido da bambina, nasconde idee chiare e grande coraggio. Capelli lunghi e biondissimi che ha deciso di rasare a zero: aveva già manifestato l'intenzione lo scorso anno, definendo il taglio di capelli più adatto a lei. Dopo il lockdown sembrava aver desistito, ma ora ha fatto il grande passo per donare la sua lunga chioma a chi i capelli non li ha più per colpa del cancro.

Un segreto tra mamma e figlia che ha sconvolto amici e parenti, su tutti il papà. "Dopo il taglio di capelli ha deciso che avrebbe conservato la treccia o l'avrebbe donata a qualcuno – spiega la mamma -. Alla fine ha deciso per la seconda opzione. Consultandoci con la parrucchiera abbiamo scoperto dell'esistenza di un'associazione che confeziona parrucche per i malati oncologici". La decisione è stata presa in pochissimo: la sua treccia bionda sarebbe stata regalata all'associazione "Un angelo per capello". Il tutto ispirato dalla triste vicenda che aveva coinvolto i suoi nonni che avevano scoperto nello stesso momento di avere un cancro. "Sono molto orgogliosa di lei – racconta ancora la mamma di Allegra – e ammiro il suo coraggio di essere se stessa. Soprattutto mi inorgoglisce la sua sensibilità".

La treccia di Allegra arriverà in Puglia, presso l'associazione benefica. "Un angelo per capello" si occupa di fornire parrucche ai malati di cancro che non hanno soldi per procurarsene una di buona fattura. Curare il proprio aspetto, per un malato oncologico, è un modo di darsi forza e continuare a sperare. Insolito che proprio una bimba di 8 anni abbia contribuito a un tema così importante. Adesso Allegra sfoggia la sua testa rasata durante le lezione online. Il capo è rasato solo per un terzo, mentre l'altra parte è coperta da un lungo ciuffo. Si mostra orgogliosissima del suo nuovo look e soprattutto della sua scelta etica in favore dei malati di cancro. In Puglia, invece, i suoi capelli biondi renderanno felice qualcun altro.