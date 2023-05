A 21 anni rileva l’edicola del paese, la storia di Davide Sorgato: “Così rendiamo felici i clienti” Il suo sogno era avere una propria attività e non appena ha avuto l’occasione ha rilevato un’edicola: “Mi piace rendere felici anziani e bambini”.

A cura di Elia Cavarzan

Davide Sorgato e Lucia Benacchio

Davide Sorgato ha 21 anni e da qualche tempo sognava di aprire una propria attività in paese. L'occasione è arrivata quando ha conosciuto Lucia Benacchio e suo marito, titolari da una vita dell'edicola situata davanti alla chiesa di Bosco di Rubano, nel padovano. "Ci siamo trovati subito", racconta Davide Sorgato, "loro stavano per andare in pensione ed ho deciso di rilevare subito l'attività".

"Per me è stata la migliore di tutte le scelte", racconta Lucia Benacchi, titolare storica dell'edicola, "ha portato subito aria di novità, è giovane, sa farci con i clienti e le persone del paese".

"Mi piace molto cercare di rendere felici i clienti", ammette Davide Sorgato, "che sia il quotidiano per l'anziano, il fumetto e le figurine per il bambino. Rendere felici le persone è uno dei motivi principali per cui ho scelto di fare questo lavoro".

Leggi anche Storia di Vincenzino, a 78 anni allo stadio per fotografare il terzo scudetto del Napoli

"In questa frazione ci sono due scuole, l'edicola si trova davanti alla chiesa e nei dintorni non ci sono molte altre edicole", spiega Davide Sorgato a Fanpage.it, "avevo cercato qualcosa anche a Padova città, ma li non ero riuscito a trovare niente che mi piacesse. Qui, non vendo solo giornali e figurine, questo luogo è un punto di ritrovo, uno spazio utile per fare comunità, confrontarsi, raccontarsi storie".

L'edicola di Davide Sorgato vuole essere questo, un‘antenna sul territorio, un punto di ritrovo per giovani e anziani. "Ho coronato il mio sogno, finalmente", conclude il giovane edicolante che in tasca vanta un diploma da perito agrario e l'inizio di un percorso universitario in scienze umane. Ma ora, c'è solo spazio per i suoi giornali, i clienti fissi dell'edicola che ogni mattina comprano il loro quotidiano, scambiando due parole con Davide.