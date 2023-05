A 12 anni guida auto di grossa cilindrata nel Pisano, il video finisce online: identificato il bambino Le forze dell’ordine hanno identificato il bimbo alla guida di un’auto di grossa cilindrata protagonista di un video divenuto virale sui social network. Il piccolo era in auto con due adulti e avrebbe guidato nel traffico per diverso tempo, ripreso dalla telecamera di uno smartphone.

A cura di Gabriella Mazzeo

A 12 anni guidava un'auto di grossa cilindrata a Ponsacco, nei pressi di Pisa. Il bambino è stato ripreso in un video alla guida della vettura e in breve tempo il filmato è diventato virale sui social network. I carabinieri della compagnia di Pontedera lo hanno identificato in poco tempo e stanno redigendo un'informativa da inoltrare alla procura minorile di Firenze. Probabilmente, riporta il quotidiano La Nazione, anche ai servizi sociali, che dovranno verificare il ruolo dei genitori nella vicenda.

Stando a quanto emerso finora, il 12enne era in auto con due uomini adulti. Nel filmato, i due incitano il ragazzino ad accelerare e a continuare a guidare, mentre lui sorride alla telecamera dello smartphone che lo riprende. Il video sarebbe stato girato poco prima di Natale. Il cellulare che ha poi verosimilmente postato il filmato online ha ripreso perfino i momenti in cui l'auto guidata dal minorenne ha quasi incrociato le altre vetture in transito nel senso opposto.

Quei pochi minuti di girato ora nelle mani delle forze dell'ordine hanno fatto il giro delle chat Whatsapp e dei social network. La vasta diffusione del filmato ha permesso alle autorità di risalire subito all'identità del bambino alla guida. Insieme a lui sono stati riconosciuti anche i due adulti che lo incitavano a continuare a guidare, accelerando per andare più veloce nonostante il traffico e la situazione di pericolo alla quale il 12enne era esposto. Il tutto ora passerà nelle mani della procura minorile di Firenze e dei servizi sociali, che potrebbero intervenire per capire quale sia il ruolo dei familiari nella vicenda.