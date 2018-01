Travolto da un camion mentre attraversa la strada col carrellino per la camminata assistita. Così è morto un pensionato 87enne. Il terribile incidente è avvenuto poco dopo le 10 in via Battisti, all'altezza del distributore Energyca, a Vazzola, in provincia di Treviso. Stando alla ricostruita offerta dai carabinieri, Sergio Zanchetta, pensionato, era uscito di casa per andare a comprare il pane. Approfittando delle auto incolonnate, l'anziano avrebbe deciso di attraversare la strada a pochi metri dal mezzo pesante con al volante F.C., originario del veneziano, classe 1972. Il conducente, però, dall'alto del suo abitacolo, non avrebbe scorto l’87enne e ripartendo lo avrebbe centrato in pieno, trascinandolo per alcuni metri. L’impatto per Zanchetta è stato devastante e a nulla è valso il tempestivo intervento dei sanitari del Suem 118. Il camionista, come da prassi, è stato sottoposto all’alcoltest che ha dato esito negativo.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno provveduto alla chiusura della strada, l'auto medica e l'ambulanza, mentre l'elicottero dei soccorsi è stato fatto rientrare mentre era ancora in volo, dopo la constatazione del decesso. Per i rilievi del caso in via Battisti sono giunti i Carabinieri. Sulla dinamica del sinistro e sulle eventuali responsabilità da parte del camionista stanno ora facendo accertamenti le forze dell’ordine, intervenute per i rilievi del caso e per gestire la viabilità fino a quando la salma dell’uomo ed il camion sono stati rimossi.