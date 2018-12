Svolta nelle indagini sulla morte del 17enne Arturo Pratelli, investito e ucciso nella serata di venerdì a pochi metri dalla sua abitazione di Sovicille, in provincia di Siena, da un mezzo che poi è scappato via senza prestare soccorso. Nelle scorse ore infatti gli inquirenti hanno individuato il furgone bianco che avrebbe investito il giovane e fermato l'autista del mezzo. Quest'ultimo è stato prelevato durante la notte dai carabinieri e interrogato a lungo dai militari per capire la sua versione dei fatti. Si tratterebbe di un italiano residente in provincia di Padova, un commerciante di ortofrutta di 45 anni che era in Toscana per lavoro. A lui i carabinieri sarebbero risaliti attraverso i video delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona. A carico dell'uomo è stato emesso un fermo d'indiziato di delitto per omicidio stradale aggravato dalla fuga dalla procura della Repubblica di Siena e, dopo essere stato interrogato, il 45enne è stato portato nel carcere di Rovigo.



Secondo una prima ricostruzione, il ragazzo era appena sceso a una fermata da un pullman di linea che lo aveva riportato a casa dopo gli allenamenti con la sua squadra di calcio quando è avvenuto il tragico incidente. Il 17enne si era avviato a piedi per raggiungere la sua abitazione distante poche decine di metri, camminando sul ciglio della strada provinciale 73 dove è stato urtato e sbalzato di alcuni metri. Dopo aver travolto l'adolescente nei pressi dell'aeroporto di Ampugnano, il conducente del camion si è allontanato senza fermarsi a prestare soccorso e senza nemmeno chiamare i numeri di emergenza. A lanciare l'allarme ma solo molto tempo dopo sono stati alcuni passanti che hanno notato la borsa del diciassettenne finita in terra a bordo carreggiata. Quando l'ambulanza del 118 è arrivata sul posto per Arturo Pratelli però era ormai troppo tardi. La giovane vittima è stata portata all'ospedale Le Scotte di Siena dove purtroppo è deceduto poco dopo.