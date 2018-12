Grave incidente nella serata di venerdì a Sovicille (Siena). Un ragazzo di diciassette anni è morto dopo essere stato investito da un'auto pirata nei pressi dell'aeroporto di Ampugnano. Il giovane – Arturo Pratelli il suo nome – camminava sul ciglio della strada provinciale 73, in quel punto scarsamente illuminata, quando è rimasto travolto e ucciso. L'incidente è avvenuto a pochi metri da casa del giovane. L’auto pirata, secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, avrebbe urtato il ragazzo sbalzandolo di alcuni metri. Dopo averlo travolto il conducente si è allontanato senza fermarsi a prestare soccorso. A chiamare i soccorsi sono stati alcuni passanti che hanno notato la borsa del diciassettenne finita in terra a bordo carreggiata. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e il personale del 118 che ha provato a rianimarlo. La giovane vittima è stata portata all'ospedale Le Scotte di Siena dove è deceduto. I carabinieri stanno sentendo testimoni per capire la dinamica dell'incidente e intanto cercano l'auto pirata e il suo conducente.

Il dolore sui social – Arturo Pratelli, senese e contradaiolo dell’Aquila, era un ragazzo molto conosciuto in città. La notizia della sua scomparsa si è diffusa velocemente e in tantissimi nelle ore successive all’incidente hanno lasciato messaggi di sgomento e cordoglio sui social. La Robur Siena, squadra della quale il diciassettenne era grande tifoso, ha postato un messaggio di cordoglio: “La società esprime un profondo cordoglio per la tragica scomparsa del giovane tifoso Arturo Pratelli, 17enne tra i fondatori del gruppo dei Boys e sempre al fianco della Robur. La presidente Anna Durio, i dirigenti, i calciatori, i tecnici, i dipendenti e i collaboratori tutti porgono le più sincere espressioni di profondo cordoglio alla famiglia e agli amici di Arturo”, si legge in una nota. “Il GSD Berardenga comunica la tragica notizia della scomparsa improvvisa di Arturo Pratelli, giocatore degli Juniores, meraviglioso ragazzo e compagno di gioco. Il Presidente Palei, il Consiglio, gli accompagnatori e tutta la comunità abbracciano il babbo Vincenzo, la famiglia e si stringe nel dolore”, recita un altro dei messaggi apparsi su Facebook.