Il vicepremier Matteo Salvini, ancora una volta, ha indossato la giacca della Polizia di Stato, mentre si trovava all'aeroporto di Ciampino, per presenziare all'arrivo di Cesare Battisti dalla Bolivia, arrestato dopo quasi quarant'anni di latitanza. Il ministro in teoria non potrebbe portare quella divisa, se non in determinate occasioni ufficiali. Abbiamo chiesto all'avvocato Andrea Maestri, della Segreteria nazionale di Possibile, come possa essere interpretata questa condotta da parte del ministro, una figura istituzionale, e perché potrebbe rappresentare una violazione della legge. L'articolo 498 del Codice penale recita: "Chiunque fuori dei casi previsti dall'articolo 497-ter, abusivamente porta in pubblico la divisa o i segni distintivi di un ufficio o impiego pubblico, o di un corpo politico, amministrativo o giudiziario, ovvero di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato, ovvero indossa abusivamente in pubblico l'abito ecclesiastico, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 154 a euro 929”.

Perché è inopportuno che il ministri Matteo Salvini indossi la giacca della Polizia?

Il fatto che il ministro abusi dell'utilizzo della divisa di tutte le Forze dell'Ordine in pubblico lo trovo più un problema di malcostume politico da censurare, che da Codice penale. Ma lo stigmatizzo fortemente, in primo luogo perché è una mancanza di rispetto nei confronti del lavoro di quegli uomini. Perché non dobbiamo dimenticarci che le forze dell'ordine quando indossano quella divisa svolgono un pubblico servizio fondamentale per la collettività, a partire dalla sicurezza. Salvini sceglie invece di esibire quelle divise come un trofeo.

Il sindacato dei Vigili del Fuoco, Usb, ha denunciato il ministro per "porto abusivo di divisa".

Questo è particolarmente odioso, perché siamo abituati a vedere quella divisa in occasioni molto cariche emotivamente per i cittadini, in situazioni dolorose, quando avvengono tragedie legate a calamità naturali, come i terremoti. In quei casi gli operatori delle forze dell'ordine sono costretti a lavorare in condizioni estreme. Quando ero in Parlamento mi sono occupato dei vigili del fuoco, dei volontari, che nonostante le situazioni di disagio in cui si muovono, indossano con orgoglio la divisa, svolgendo il proprio compito con dignità, mettendo anche a rischio la propria vita. Ecco un ministro dovrebbe occuparsi piuttosto di migliorare le condizioni dei tanti lavoratori precari.

Secondo lei può essere condannato?

Non so se si possa chiamare in causa la violazione dell'articolo 498 del Codice Penale, che sanziona l'usurpazione abusiva di una divisa, su questo deve esprimersi la magistratura. È probabile che possa realizzarsi questa fattispecie di reato. Certo il reato viene punito con una sanzione amministrativa di poche centinaia di euro, per cui un'eventuale condanna avrebbe più un valore simbolico. Io auspico comunque che una verifica sulla liceità di questa condotta venga fatta. Non esistono precedenti simili, di un ministro denunciato per ‘porto abusivo di divisa'. Non credo però che questa denuncia rappresenti un grande spauracchio per Salvini. Ma che il titolare del Viminale abbia mostrato in pubblico l'uniforme della polizia all'arrivo di Battisti all'aeroporto mi pare sia stata una forzatura da parte di una figura istituzionale, francamente intollerabile. Fossi in lui interromperei questo malcostume cialtronesco.

Qual è il suo scopo? È un modo per far capire che il buon esito delle attività d'indagine è anche merito suo?

È proprio così. Matteo Salvini intende appropriarsi indebitamente del ruolo e dei successi degli uomini delle forze dell'ordine, per esempio nella lotta contro la criminalità organizzata, nella cattura dei delinquenti, e anche nel riportare in Italia Cesare Battisti. È evidente che anzi in quest'ultimo caso Salvini di meriti ne abbia ben pochi, se non nessuno. Stona vederlo indossare con disinvoltura quella giacca, utilizzandola solo per promuovere la sua immagine, per fini propagandistici, per scattare qualche selfie in più.

C'è forse anche un problema di sovrapposizione di ruoli, dal momento che la Polizia non dipende direttamente dal ministro degli Interni?

È chiaro che il ministro non ha neanche una competenza istituzionale diretta in questo caso, per questo a maggior ragione è sconveniente questo comportamento. Questa confusione viene alimentata dal vicepremier a scopo mediatico, proprio per dare l'idea del capo, per costruire attorno a sé un alone di comando, per mettersi al centro dell'attenzione in modo inelegante. Le forze dell'ordine fanno capo funzionalmente al Capo della Polizia per quanto riguarda la Polizia, al Comando dei vigili del fuoco per quando riguarda i vigili del fuoco; i Carabinieri sono incardinati nel ministero della Difesa, quindi in questo caso si parla proprio di un altro ministero. Bisogna tener conto di una divisione tra le funzioni politiche di indirizzo generale e le competenze gestionali e tecniche dei vari funzionari. Ci deve essere una separazione. Qui invece c'è una commistione tra il ruolo istituzionale del ministro e un ruolo più operativo.

E l'arresto di Battisti è legato in qualche modo al cambio di governo in Brasile e ai rapporti tra Salvini e il presidente Bolsonaro?

Io credo che Bolsonaro si sia ufficialmente insediato pochi giorni fa, quindi credo che l'amicizia tra due leader dell'estrema destra mondiale non abbia minimamente inciso. Le cose sono cambiate per Battisti già due anni fa, quando ha perso la protezione dei governi brasiliani precedenti. Oggi le forze dell'Interpol hanno cooperato efficacemente per assicurare Battisti alla giustizia.