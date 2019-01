Gravissimo incidente nei cieli sul ghiacciaio del Rutor a La Thuile, al confine tra Valle d'Aosta e Francia. Secondo le prime informazioni trapelate un elicottero si sarebbe scontrato con un aereo da turismo. A darne notizia è il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico che sta intervenendo, con alcune squadre, nella zona dell'incidente. Non si sa ancora chi fosse a bordo dei due mezzi aerei. A fornire un bilancio delle vittime è su Twitter il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico: cinque i corpi recuperati, due persone ferite portate in ospedale. I feriti sono un francese e un cittadino svizzero. Il bilancio è ancora provvisorio in quanto ci sarebbero dei dispersi. Secondo quanto si apprende dal Soccorso alpino, l'elicottero sarebbe di una ditta privata specializzata in tour di "eliski" partito da Coumayeur. L'aereo invece era decollato da Megève.

Attivata al pronto soccorso di Aosta la procedura di maxi emergenza – Gli elicotteri di soccorso stanno portando in quota dei vigili del fuoco specializzati per operare sulle lamiere con cesoie. Al pronto soccorso di Aosta è stata attivata la procedura di maxi-emergenza: operativa la shock room e sono pronte tre sale operatorie e sei posti di terapia intensiva. “Sul posto un elicottero della Protezione Civile con a bordo tecnici. Soccorso Alpino e medico e un secondo elicottero con medico. Dal Piemonte pronti a giungere sul luogo dell'incidente altri due elicotteri. Seguono aggiornamenti”, si legge in un tweet del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico.