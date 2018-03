“Mi sono sentita che non stavo bene, e sono svenuta…”. A parlare all’inviata de La Vita In Diretta è la signora Marilena, la settantacinquenne che l’altro giorno si è sentita male al supermercato Aliper di Arcella, quartiere di Padova, e a chi l’ha soccorsa ha confessato di non avere i soldi per mangiare e nemmeno per pagare il riscaldamento. La sua storia ha commosso mezza Italia e la trasmissione è andata a sentire come stava, per chiederle della sua vita e delle sue difficoltà. L’anziana ha ammesso di sentirsi molto sola, ha detto l'inviata di Raiuno, che ha sentito anche i suoi familiari: “Sta bene, non ha problemi” ha detto un suo parente. “Ma come sta bene, è svenuta per strada”, ribatte la giornalista. “Cosa mangio? – dice Marilena alla giornalista Rai – Quello che riesco a trovare…”.

Dopo una vita trascorso a lavorare come contabile in una azienda di famiglia, è collassata tra gli scaffali del supermercato, mentre faceva la spesa. “Vado avanti mangiando cibo freddo in scatola, ho fame ma non ho soldi. E non ho più forze”, ha raccontato al medico che l'ha rianimata, dopo essere stata accompagnata in ambulanza al Pronto Soccorso e dimessa dopo qualche ora. Alla vecchina non sarebbero state riscontrate patologie tali da richiedere il ricovero. Non era denutrita, né in stato di ipotermia e nemmeno in condizioni psichiche da rendere necessario il Tso.

Tuttavia la sua situazione è preoccupante. “Sono pensionata dal 2000, dopo aver lavorato tantissimi anni nel settore contabile di una ditta di famiglia. Mi ero diplomata in ragioneria e quello era il mio mestiere. Non ho fratelli o sorelle, non ho figli e non mi sono nemmeno mai sposata” ha spiegato al Gazzettino. “Con gli unici famigliari ho litigato molti anni fa, per alcune questioni personali legate ad una vecchia storia di eredità. A me dopo la morte di una zia non è rimasto niente, e con loro non ci salutiamo nemmeno più” ha aggiunto. “Ho una pensione di circa 700 euro al mese, ma la metà di questi soldi la spendo in farmaci perché da molti anni convivo con seri problemi di salute. Per il resto cerco di arrabattarmi: pago l'Enel, pago la tassa dei rifiuti, ma posso permettermi ben poco altro. Non riesco a pagarmi per esempio l‘acqua calda in tutta la casa, ho solo un bollitore in bagno. E nemmeno il gas ai fornelli” ha ammesso Marilena.