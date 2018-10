"Dopo vent'anni finalmente siamo stati chiamati dal Ministero della Difesa per la tragedia che ha colpito la nostra famiglia. Stavolta non accettiamo scuse, vogliamo la verità". Così Angelo Garro a Fanpage.it dopo la convocazione nelle stanze di Via XX Settembre "dove forse mia moglie e io saremo ascoltati per la prima volta in merito alla morte di nostro figlio". Angelo Garro è il padre di Roberto, l'alpino morto a 19 anni la notte del 9 giugno 1998 insieme a quattro commilitoni di stanza con lui alla caserma “Manlio Feruglio” e della cui vicenda, si è occupato recentemente Fanpage.it. I quattro militari furono richiamati in caserma dalla libera uscita di cui stavano godendo quella sera e mentre erano in viaggio morirono in un misterioso incidente che coinvolse un autoarticolato guidato da un 25 bosniaco.

in foto: Anna e Angelo Garro

La strage fu archiviata senza indagini come incidente stradale sia dalla magistratura militare che da quella civile, nonostante le foto scattate sul luogo dei fatti a Ospedaletto di Gemona del Friuli, mostrassero un'auto – quella dove viaggiava Roberto insieme ai commilitoni – completamente dilaniata da un'esplosione. "Come si fa a dire è che stato un incidente automobilistico? Più che quella di un sinistro stradale, la scena della tragedia sembrava quella dell'attentato di Falcone o Borsellino" – dice Angelo Garro, che da vent'anni si batte per la verità insieme alla moglie Anna Cremona. "Abbiamo perso il nostro unico figlio, non abbiamo più niente da perdere, ci dicano cosa è successo quella notte e se c'è un segreto militare sulla morte di Roberto, vogliamo saperlo".

Non è la prima volta che Angelo e Anna vengono auditi nella stanze di Palazzo Baracchini. "L'8 marzo 2000 (quando il corpo di Roberto era all'istituto di Medicina Legale per l'autopsia richiesta dai genitori, ndr) uscendo dal Parlamento dopo un cordiale incontro con l'allora Presidente della Camera, Luciano Violante, fummo avvicinati da un alto ufficiale per un colloquio chiarificatore presso il Ministero della Difesa, dove fummo condotti con un'auto del Ministero della Difesa. Arrivati ci trovammo da soli, chiusi in una stanza e sottoposti a un vero e proprio ‘interrogatorio' per ore da alti ufficiali appartenuti alla caserma di nostro figlio al tempo dei fatti. All'epoca non ottenemmo nessuna risposta, anzi: avemmo l'impressione che volessero sapere cosa realmente sapevamo noi".