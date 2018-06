È morto nella notte all’ospedale di Alessandria, Davide Olivieri, il ragazzo di 22 anni di Busalla, rimasto schiacciato ieri mattina da un muletto mentre lavorava alla Sli di Vignole Borbera. Il mezzo si era improvvisamente ribaltato, schiacciandogli torace, addome, bacino, gambe e braccia, come spiegato dalla centrale operativa del 118, che lo aveva soccorso e portato in elicottero all’ospedale di Alessandria.

Per quanto gravi fossero le sue condizioni, non sembrava in pericolo di vita. La situazione è però rapidamente peggiorata con il passare delle ore a causa delle ferite riportate. Sull’incidente stavano già svolgendo verifiche lo Spresal e i carabinieri di Serravalle Scrivia. Secondo quanto riferito dai militari della stazione di Novi Ligure, il decesso sarebbe avvenuto per complicanze sopraggiunte durante l’intervento chirurgico.

La fabbrica oggi è chiusa ed è stata convocata un’assemblea. “Non si può continuare a morire di lavoro. Ancora un morto, ancora una giovane vita spezzata che allunga quella che ormai va assumendo le dimensioni di una strage”, è il commento di Claudio Cavallaretto della Femca Cisl territoriale. “Di fronte all’aumento degli incidenti mortali sul lavoro che ogni giorno portano tragedie e lutti nelle famiglie, insistiamo nel dire che la sicurezza sul lavoro è un diritto e deve diventare la priorità del Paese, è necessario uno sforzo condiviso per rafforzare prevenzione, a partire proprio più giovani, e la sensibilizzazione di tutto il mondo del lavoro. Lo abbiamo ricordato in occasione del Primo Maggio, nelle recenti mobilitazioni nelle piazze e non ci stancheremo di farlo ogni singolo giorno, dentro e fuori tutti i luoghi di lavoro” sono invece le parole di Marco Ciani, segretario generale della Cisl Alessandria Asti.