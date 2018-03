Una bambina di poco meno di due anni è finita in ospedale ad Alessandria a causa di una intossicazione da hashish che avrebbe ingerito accidentalmente in casa mentre si trovava con i genitori. La piccola è stata portata al pronto soccorso dagli stessi genitori che si erano allarmati perché si sentiva male, ma dopo i primi esami fortunatamente è stata dichiarata fuori pericolo dai medici e quindi ricoverata solo in osservazione. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, la piccola si sarebbe sentita male durante la notte nell'abitazione di famiglia a Tortona, nell'Alessandrino, e quindi portata in ospedale dal padre con propri mezzi.

L'uomo, un cittadino di origine marocchina, venditore ambulante di fiori, ha portato la piccola direttamente all’ospedale infantile "Cesare Arrigo" di Alessandria, raccontando subito l'accaduto ai medici. La bambina è stata immediatamente assistita dai dottori che poi, vista l'ammissione del padre, hanno allertato i Carabinieri. I militari sono intervenuti sul posto avviando immediatamente gli accertamenti del caso. "I referti medici confermano che la piccola non è in pericolo di vita", hanno spiegato dal comando dei carabinieri di Alessandria, aggiungendo: "Stiamo valutando quanto spiegato dal genitore, che ha subito ammesso quanto successo". Gli accertamenti proseguono per stabilire eventuali reati, il fatto è stato comunque segnalato all'autorità giudiziaria e ai servizi sociali per i provvedimenti di competenza .