in foto: Teatro di San Carlo, Napoli

I giovani musicisti del Rione Sanità sul palco del teatro più antico d'Europa, quel Teatro San Carlo diretto da un mostro sacro come Juraj Valčuha. Per la prima volta sabato 22 dicembre, alle ore 20, il tradizionale concerto natalizio vedrà sul palco accanto all’Orchestra del Teatro di San Carlo la novità "Sanitansamble”. Ai giovani musicisti il compito di aprire la serata con la "Ouverture da Egmont" a cui seguirà la "Danza n.5 in sol minore" di Johannes Brahms, nella versione per orchestra e con la direzione di Paolo Acunzo.

Dopodiché sarà la volta dell'Orchestra del San Carlo che, diretta dal Maestro Valčuha saranno interpreti della "Suite dal balletto La strada" di Nino Rota. L’ultima parte del concerto, vedrà unite le due Orchestre, quelle del San Carlo e quella della Sanitansamble che eseguiranno la Suite sinfonica "Il Gattopardo" sempre di Nino Rota.

Sanitansamble è un un progetto nato nel 2008 nel Rione Sanità di Napoli su ispirazione de “El Sistema”, modello didattico con accesso gratuito per bambini e ragazzi ideato in Venezuela dal Maestro José Antonio Abreu. Oggi conta oltre 80 musicisti, tra bambini e adolescenti dai 7 ai 24 anni che hanno fatto della musica un grande ideale di vita.

E questo importante percorso di solidarietà è stato accolto subito dal Teatro San Carlo, così come ha sottolineato la Sovrintendente Rosanna Purchia, ringraziando tutti coloro che hanno reso possibile la realizzazione di tale ambizioso progetto, che ha coinvolto i giovani del quartiere Sanità, la musica e soprattutto la solidarietà. Il ricavato della serata sarà interamente devoluto al Santobono per la realizzazione di un’unità di rianimazione pediatrica, che contribuirà ad arricchire la preziosa struttura ospedaliera per bambini bisognosi di cure mediche, sempre più necessarie e fondamentali.