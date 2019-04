Una diciassettenne argentina ha raccontato in un video diffuso sui social network l’incubo vissuto a una festa in una casa a Florencio Varela, una città che si trova nella provincia di Buenos Aires. Una banda composta da una decina di uomini l’avrebbe drogata e avrebbe abusato di lei a turno. La teenager – la cui identità non è stata resa nota perché ha meno di diciotto anni – ha spiegato di aver voluto raccontare la sua storia nella speranza di aiutare altre potenziali vittime. Come scrive il Daily Mail, la polizia ha accusato nove persone tra cui anche un ragazzo di quattordici anni e ha emesso un mandato per un ventunenne che ancora non è stato rintracciato. La diciassettenne ha anche detto che una persona che considerava un “amico” l’avrebbe vista sdraiata nuda su un letto ma invece di aiutarla avrebbe lasciato la camera ridendo. “E quando lui è andato via hanno continuato a violentarmi uno dopo l’altro”, ha denunciato la giovane nel video, spiegando di essersi ritrovata con molti lividi sul corpo.

La ragazza pensa di essere stata anche drogata prima dello stupro – A quella festa, secondo quanto riportano i media locali, gli ospiti avevano consumato alcolici e cannabis e la stessa vittima ha detto di ritenere di essere stata drogata prima dello stupro di gruppo. Una persona l’avrebbe portata in una camera e almeno altri nove li avrebbero poi raggiunti. Dopo la violenza di gruppo, la giovane sarebbe rimasta in quella camera in uno stato quasi di incoscienza fino a quando il proprietario di casa, dopo aver a sua volta abusato di lei, le avrebbe detto di andar via. La ragazza ha poi trovato il coraggio di denunciare e ha aiutato la polizia a identificare alcuni degli uomini che sarebbero responsabili dello stupro. Una visita medica ha anche confermato che ha subito violenze.