Lutto nel mondo del giornalismo. Alle Molinette di Torino si è improvvisamente spento questa mattina Mauro Pianta, personaggio noto del giornalismo piemontese. Come si legge sul quotidiano La Stampa il decesso, a seguito di arresto cardiaco, è avvenuto al termine di una gastroscopia con radiofrequenza alla quale il giornalista si era sottoposto presso il reparto di Medicina dell’ospedale di Torino. L’esame si è svolto in sedazione totale e in regime di Day Hospital. Terminata la gastroscopia, poco dopo essersi risvegliato, Pianta è stato colpito da infarto. Il giornalista aveva 47 anni. Probabilmente una risposta su un eventuale collegamento tra l’esame e l’arresto cardiaco arriverà dall’autopsia.

Autore di inchieste e reportage per diverse testate – Mauro Pianta, torinese classe 1971, si era laureato in Scienze Politiche con una tesi in Storia moderna e nel corso della sua carriera ha lavorato per agenzie di comunicazione, agenzie di stampa, siti internet, uffici stampa, settimanali e mensili nazionali. Autore di inchieste e reportage, ha collaborato come cronista con La Stampa e testate quali Il Sole 24 Ore, Il Foglio e da qualche mese con Il Corriere della Sera. È stato anche redattore di Vatican Insider da giugno 2011 a gennaio 2017.