Sarebbe rimasti soffocati dai gas nocivi sprigionati dalla loro auto dopo aver acceso il motore della stessa vettura per scaldarsi mentre facevano sesso. I corpi nudi di un uomo di 39 anni e una donna di 44 anni sono stati scoperti dalla polizia in un garage chiuso nella città di Bottrop, nella regione Reno-Westfalia, in Germania settentrionale. Secondo gli agenti, nessuno avrebbe notato che il motore dell'auto era stato lasciato acceso da ore dietro il cancello di metallo del garage che si trova dietro un edificio commerciale.

Le ricerche della coppia sono state avviate dopo che la famiglia dell'uomo ne ha denunciato la scomparsa dopo essersi accorta che il 39enne era irreperibile da diversi giorni. Nel frattempo, le forze dell’ordine locali avevano anche avviato un'indagine sull'improvvisa sparizione della donna. La polizia ha confermato che non ci sarebbero prove di alcun crimine. Verranno comunque effettuate le autopsie sui corpi delle vittime e dei test per determinare i livelli di anidride carbonica nel sangue della coppia. “Al momento tutte le prove indicano che si è trattato di un tragico incidente. Per provare a rispondere a tutte le domande, il pubblico ministero ha ordinato che venga eseguita un'autopsia sui corpi" ha chiarito un portavoce della polizia.

Eventi del genere non sono rari. Molti infatti ignorano quali effetti possano avere i gas di scarico di una vettura in moto per molte ore. In altri casi invece abbiamo sentito di persone che hanno deciso di proposito di togliersi la vita inalando il monossido fuoriuscito dal tubo di scappamento della vettura.