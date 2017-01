Brutta avventura per un imprenditore veneto che è stato punto da un esemplare di ragno violino. Si tratta di un ragno molto velenoso che l’uomo, di Sottomarina, avrebbe “incontrato” nei campi. A raccontare la disavventura di G.B. è il quotidiano Il Gazzettino. “Ho rischiato di perdere il piede”, ha spiegato il malcapitato, consapevole dei gravi danni che avrebbe potuto subire. Tutto è iniziato, secondo il racconto dell’imprenditore, lo scorso 17 novembre: “Ho infilato gli stivali e sono andato nell'orto, dopo 30 minuti avevo un'irritazione e due puntini. Il secondo giorno è comparsa una macchia. Il dottore che mi ha dato degli antibiotici. Dopo tre giorni però la situazione è peggiorata: la macchia si era estesa”, ha spiegato dicendo che quindi il medico gli ha aumentato la dose di antibiotici per tentare di farlo guarire.

L’infezione ha raggiunto parte della gamba – Ma sembra che la cura non abbia fatto effetto. Dopo un po’, infatti, l’uomo ha raccontato di essere quasi caduto per i forti dolori che sentiva al piede. “Alle cinque del mattino – prosegue il suo racconto – ho deciso di andare al pronto soccorso. Il medico mi ha fatto un'antitetanica e mi ha mandato subito dall'ortopedico”. E quando il medico gli ha tolto le garze ha notato i danni provocati dal ragno velenoso: “Quasi non credeva ai propri occhi: il piede era tutto tumefatto, l'infezione aveva raggiunto gran parte della gamba”. Il consiglio successivo è stato quello di correre subito a Padova al centro malattie infettive e tropicali.