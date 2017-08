Rientro a casa piuttosto movimentato nelle scorse ore per una famiglia veneta che si era messa in viaggio dopo la fine delle vacanze estive in montagna. Durante il tragitto dal luogo di villeggiatura, infatti, il gruppo si è accorto che in auto con loro vi era un passeggero clandestino e alquanto sgradito: un grosso serpente che si era rintanato nella vettura. Al loro arrivo a casa, a Valdagno, in provincia di Vicenza, è stato d'obbligo quindi allertare i soccorsi.

Sul posto sono interventi immediatamente i vigili del fuoco di Schio che infine hanno estratto l'animale dall'abitacolo consegnandolo ad un centro specializzato in rettili. L'intervento però è stato tutt'altro che facile, per catturare il serpente, un grosso esemplare di vipera, i pompieri infatti hanno dovuto agire con molta cautela a causa dell’aggressività dell’animale, che si era rintanato sotto un sedile. Nel corso del tragitto, infatti, il serpente, lungo più di un metro e dal diametro di circa tre centimetri si è spostato tra la portiera del lato passeggero per poi finire nell’abitacolo della vettura.