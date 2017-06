in foto: Marco Frigidu, 22 anni (Facebook).

Ore di apprensione per familiari e amici di Marco Frigidu, escursionista 22enne originario di Bassano del Grappa, di cui si sono perse le tracce dall'alba di domenica mattina. Il ragazzo si trovava con gli amici per una gita nella zona attorno all'area picnic del Ponte dei Granatieri, a Caltrano, in provincia di Vicenza, quando è scomparso nel nulla. Immediatamente sono partite le ricerche da parte del soccorso alpino e speleologico del Veneto e dei Vigili del fuoco e alla Protezione civile, che stanno perlustrando la zona. Le indagini sono a tutto campo, anche sui social netowork, dove continua il tam tam degli inquirenti per ritrovare Marco.

In un post su Facebook lanciato dai soccorritori, già condiviso da centinaia di utenti, si legge che "Marco (il cui cellulare risulta spento) è alto un metro e 80 per 70 chili, è biondo con gli occhi chiari e indossa un paio di pantaloncini corti chiari e una tshirt nera. Chiunque abbia informazioni è pregato di contattare i carabinieri".