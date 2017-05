in foto: Foto da Wikipedia.

Il papà ingrana la retromarcia e poi il "botto" sospetto: il figlio di nemmeno due anni è stato investito. Tanta paura, un bacino fratturato e diverse contusioni, ma dopo ore di apprensione e una prognosi che resta comunque riservata, la buona notizia: il piccolo non è in pericolo di vita. L'incidente è avvenuto la mattina di venerdì 26 maggio a Borso del Grappa, un paese della Pedemontana nella provincia di Treviso. Era passato da poco mezzogiorno quando l'uomo è entrato in macchina, ignaro del fatto che suo figlio lo abbia seguito nel vialetto probabilmente gattonando. Come ricostruito dal Giornale di Vicenza, l'auto procedeva a velocità molto ridotta, ma, a causa della visibilità ridotta e della piccola statura del bambino, l'incidente comunque c'è stato.

Il pianto del bambino e le circostanze hanno subito rivelato la gravità dell'accaduto, così, con la massima cautela, il genitore ha caricato il figlio in auto in direzione dell'ospedale San Bassiano, a Bassano del Grappa in provincia di Vicenza. Qui i medici hanno riscontrato diverse fratture, tra cui quella del bacino, e piccole contusioni. Da escludersi conseguenze neurologiche, ma per curare la piccola vittima nel modo più idoneo si è ritenuto opportuno il trasferimento in elisoccorso all'ospedale di Padova. La prognosi resta riservata in considerazione della tenera età del bambino e delle conseguenze dei traumi. Sul caso indagano comunque i Carabinieri per chiarire la dinamica dell'incidente.