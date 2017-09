Il caso degli stupratori di Rimini ha suscitato commenti politicamente scorretti da più parti: ultima, in ordine di tempo, è stata l’assessore al Lavoro e alle Politiche Sociali della giunta M5s di Venaria Reale, Claudia Nozzetti. La polemica nasce da un suo commento su Facebook di cui l’assessore si è però poi pentita, decidendo di cancellarlo e di scusarsi per i toni.

“Hanno fatto bene a richiamarseli, e spero che li obblighino a tagliarselo uno con l’altro e a farglielo mangiare… i poverini fuggiti dalle guerre e bisognosi di accoglienza e affetto. In alternativa dateglieli in cura a casa della boldracchia”, ha scritto l’assessore pentastellata sul social network. Il riferimento è agli stupri di Rimini e ai quattro ragazzi autori delle violenze sessuali sulla spiaggia romagnola. Altro probabile riferimento è alla presidente della Camera, Laura Boldrini, definita nel post “Boldracchia”.

La Nozzetti aveva commentato la notizia riportata da un sito che parlava della richiesta di estradizione in Polonia per i quattro aggressori e da lì è partito l’attacco dell’assessore grillina. Che si è poi scusata

Scusandomi, desidero peraltro fare alcune precisazioni a proposito del commento di ieri. La problematica è sotto gli occhi di tutti e anima in modo forte e condiviso un senso di esasperazione e impotenza di fronte a istituzioni statali spesso avvertite come tiepide e incapaci nel tutelare il bisogno di sicurezza dei cittadini. Il concetto è stato espresso con parole eccessive, forti e inadeguate condivise più su una scia emotiva che razionale. Parole esterne a un ruolo istituzionale che soltanto parzialmente investe la mia vita, fatta al di sopra di tutto di quotidianità e problemi emotivamente vissuti che vanno ben oltre la semplice necessità di apparire. Al netto di ogni necessità, il commento proprio per le parole espresse è da censurare. Auspico in ogni caso una svolta nell'intraprendere azioni atte a tutelare indistintamente tutti.

Per il sindaco di Venaria è stato un atto di ingenuità.

Nonostante il messaggio iniziale sia stato cancellato, in molti l’hanno ‘fotografato’ e sta ora girando in rete grazie agli screenshot degli utenti. Il sindaco di Venaria Roberto Falcone ha parlato di un “atto di ingenuità”, dicendosi “contrariato dall’esternazione” e definendo la Nozzetti come un “assessore tecnico e dunque quello che ha detto è opinione personale e non del Movimento 5 Stelle”.