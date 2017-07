L’ha abbandonata sanguinante su una sedia. A fare la scioccante scoperta è stata la madre della piccola dopo essere tornata dal lavoro. Una storia che fa raggelare il sangue nelle vene quella che arriva da Iredell County, in North Carolina. Brentley Jason Byers, 28 anni, è accusato di aver violentato una bambina di 7 anni, figlia della sua compagna, da cui ha avuto altri due figli più piccoli della vittima. Tant’è che quest’ultima ha sempre considerato il suo aguzzino come suo padre. Un aspetto che rende ancora più inquietante la vicenda.

Stando alle ricostruzioni, il 28enne era in compagnia dei 3 bambini venerdì sera nella loro casa. Un membro della famiglia sarebbe venuto a prendere gli altri due bimbi per portarli fuori, così da lasciare soli Byers e la bimba di 7 anni. Quando la madre è rincasata, verso le 13 del giorno dopo, ha trovato la figlioletta in stato di choc e ha capito cosa era accaduto. Byers stava dormendo sul pavimento, accanto a lei. La bimba è stata immediatamente portata in ospedale a Winston-Salem, con lesioni estese per le quali sarà necessario un intervento chirurgico, hanno spiegato gli inquirenti.

Lo sceriffo Darren Campbell ha spiegato che è stata la stessa vittima a raccontare alla madre cosa le aveva fatto “papà”. Le prove raccolte sulla scena del crimine – inclusi i vestitini sporchi di sangue della bambina, rinvenuti nella lavatrice – confermerebbero le accuse, dicono i funzionari. L’uomo è stato arrestato e accusato di violenza e stupro di minore, la sua cauzione è stata fissata a 1.000.000 dollari.