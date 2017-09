Otto persone morte, tra le quali il sospetto responsabile, e due feriti. È il tragico bilancio delle vittime di una violenta sparatoria avvenuta nelle scorse ore in un'abitazione della cittadina di Plano, nello stato del Texas, in Usa. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l'aggressore si sarebbe presentato armato nell'abitazione privata dove è avvenuta la strage mentre era in corso una piccola festa tra amici per guardare in tv la partita di football dei Dallas Cowboys.

Secondo un testimone oculare intervistato da un'emittente locale, l'uomo si sarebbe presentato davanti all'abitazione e avrebbe iniziato subito una discussione con una donna prima di impugnare un'arma automatica e fare fuoco sui presentati. L'uomo ha ucciso sette persone prima di essere colpito a sua volta dagli agenti di polizia che sono intervenuti sul posto dopo essere stati allertati dai vicini di casa del gruppo. Il portavoce della polizia di Plano, David Tilley, ha detto che gli agenti hanno risposto inizialmente ad una chiamata di emergenza per spari intorno alle 8 di sera di domenica.

Quando il primo ufficiale e entrato in casa si è trovato di fronte a una scena agghiacciante con numerosi morti a terra. Subito dopo si è scontrato con il sospetto e ha aperto il fuoco, uccidendolo sul colpo. Durante la sparatoria altre due persone sono rimaste ferite e poi trasportate in ospedale anche se le loro condizioni non sono state rese note. La polizia ha confermato che tutte le persone coinvolte sono adulti ma non ha chiarito se ci siano legami diretti tra l'aggressore e le vittime.