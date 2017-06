Dagli Stati Uniti, in particolare dal Texas, arriva la drammatica storia di una giovane donna che nel tentativo di salvare suo figlio ha perso la vita. Si tratta di Brandy Mosley, una donna di trentatré anni mamma di un bambino di quattro. Secondo quanto si legge sui media statunitensi, la giovane donna – originaria della Palestina – lunedì pomeriggio si era lanciata in acqua dopo che aveva perso di vista il suo bambino che stava giocando a riva. A quanto pare una grossa onda aveva inghiottito il piccolo e così lei, che si trovava in spiaggia insieme a un altro parente, non ha esitato a entrare in acqua per salvarlo. E ci è riuscita: il bambino è stato riportato a riva dal parente in buone condizioni di salute. Ma lei, dopo aver salvato suo figlio, non è riuscita a tornare a riva.

Il corpo della donna recuperato dopo ore di ricerche in mare – Il corpo ormai senza vita della giovane donna è stato recuperato dalla guardia costiera su una spiaggia texana solo diverse ore dopo l’incidente. Per tutta la notte la guardia costiera l’aveva cercata con elicotteri e barche. Sconvolta la famiglia della giovane donna, già colpita due anni fa da un altro grave lutto: la sorella minore di Brandy, una ventinovenne madre di tre figli, morì in circostanze ancora poco chiare.