La contaminazione da Fipronil continua a far paura in Italia. Tracce rilevanti dell’ormai famigerato insetticida sono state rinvenute nel corso di un controllo in un campione di uova fresche proveniente dalla Calabria e commercializzate sul territorio nazionale con marchio ‘Uova Rosse’ Az. Agricola Tomaino Rosina. Per questo motivo il Ministero della Salute ha diffuso il richiamo del lotto di uova di varie categorie provenienti dall’allevamento AZIENDA AGRICOLA TOMAINO ROSINA – Serrastretta(CZ) loc. San Nicola n. 5, per presenza di fipronil. Le uova richiamate appartengono dal lotto che riporta sul guscio il codice allevamento cod. 3IT129 in confezioni da 30 uova. La misura cautelare è stata disposta dai Servizi veterinari delle AASSPP Calabria perché in alcuni campioni di uova proveniente da questo lotto è stato riscontrato un livello di fipronil superiore al limite di tossicità acuta di 0.72 mg/kg.

Come si legge nella nota diffusa dal dicastero, viene evidenziato un "rischio grave per la salute dei consumatori per pericolo di tossicità acuta da Fipronil" e per questo i consumatori in possesso di uova appartenenti a questo lotto sono invitati a non consumarle e consegnarle ai Servizi Veterinari delle AASSPP competenti per territorio. Il fipronil è considerato “moderatamente tossico” per l’uomo dall’Oms e il suo impiego è vietato negli allevamenti avicoli in Europa. Il rischio per i consumatori resta comunque molto basso.