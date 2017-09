Si era fermato in autogrill insieme alla moglie e ad alcuni amici per prendere un caffè, quando si è improvvisamente accasciato, accusando un malore. Ma per Werner Theodor Retter Zierer, 75 anni e originario e residente a Ratisbona, in Baviera, non c'è stato nulla da fare: è morto sul colpo davanti agli occhi increduli dei suoi cari. È successo nell'area di servizio di Duino Aurisina, Trieste, lungo l'autostrada A4, nel pomeriggio di sabato 16 settembre. Ha causare il decesso dell'uomo è stato probabilmente un infarto, ma soltanto esami più approfonditi potranno fare chiarezza intorno alla vicenda.

Il gruppo era appena entrato in Italia a bordo di una corriera, stando a quanto riportato dal quotidiano Il Gazzettino, e stava viaggiando in direzione di Venezia quando la comitiva ha deciso di fare una sosta nell'area di servizio di Duino; è lì che l'uomo si è sentito male, e ha perso conoscenza di fronte alla moglie che ha chiesto subito aiuto. Giunti sul posto i sanitari del 118, non hanno potuto far altro che decretarne il decesso, nonostante vari tentativi di rianimarlo. Sul posto è intervenuta anche la polizia stradale di Gorizia.