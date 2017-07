Treviso. Geloso della compagna più anziana di 16 anni: la sequestra e la violenta per mesi

Un 28enne kosovaro è finito in galera per maltrattamenti ed abusi sessuali sulla compagna. Da gennaio sospettava la compagna, 44enne albanese, si vedesse ancora con il suo ex: dopo l’ennesima violenza, la donna è stata ricoverata in ospedale e ha raccontato tutto.