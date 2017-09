Centoventi mila lotti di prosecco sono stati messi in vendita sulla piattaforma di e-commerce Alibaba da un produttore austriaco: peccato che tale prodotto non venga confezionato nei barattoli di alluminio, ma esclusivamente nelle bottiglie. A bloccare il commercio – riguardante 30 milioni di lattine – sono stati gli ispettori dell'Unità di repressione delle frodi, istituito due anni fa dal ministero delle Politiche agricoli e alimentari con lo scopo, tra gli altri, di vigilare nel web alla ricerca di prodotti non conformi. "È un'operazione che dà il segno della grandezza del fenomeno delle contraffazioni – ha scritto sul sito web del dicastero il ministro Maurizio Martina – e spiega concretamente come l'Italia sia all'avanguardia nel contrasto. Abbiamo portato avanti più di 2mila interventi di protezione con risultati di valore. Siamo l'unico Paese al mondo ad avere accordi con i più importanti player del web, come eBay, Google e Alibaba, per garantire tutela alle nostre Dop e Igp pari a quella che hanno i marchi commerciali".

Per quanto riguarda i 120mila lotti di prosecco non è ancora chiaro chi fosse il venditore, ma è certo che si tratta di un austriaco. Il prezzo richiesto per ogni lattina era di 0,67 centesimi, mentre sul web quando si trovano vengono vendute a un prezzo che varia dai 3 ai 5 euro. Grazie al patto sottoscritto tra ministero e Alibaba l'offerta verrà oscurata nel giro di tre giorni. Toccherà poi alla polizia postale, semmai, cercare chi offrisse le lattine di prosecco fasullo. "Per battere davvero l'italian sounding – conclude Martina – dobbiamo aiutare le nostre aziende ad essere presenti sui mercati internazionali. Abbiamo bisogno di accordi giusti per superare i muri che penalizzano soprattutto le piccole imprese. Per questo abbiamo voluto aprire l'Italian pavilion su Alibaba in occasione della Giornata del vino del 9 settembre. Passiamo da 50 a 120 aziende vinicole italiane coinvolte. Un ulteriore tassello operativo dell'accordo siglato tra Jack Ma e Matteo Renzi lo scorso anno in Cina".