Nella tarda serata di mercoledì un uomo è stato trasportato, privo di vita, al pronto soccorso dell’ospedale di Trani da un automobilista che ha poi subito fatto perdere le sue tracce scappando via. Secondo quanto riferito da alcuni testimoni, l'uomo era al volante di una vettura ferma davanti al pronto soccorso e dall'auto ha chiesto aiuto: i sanitari hanno quindi preso colui che pensavano fosse ferito e subito si sono accorti che la persona da soccorrere era già morta e che l’altro era andato via. Tutto è accaduto in pochi secondi durante i quali gli operatori sanitari non sono stati in grado di riconoscere neppure la targa o il modello dell’auto che ha accompagnato la vittima.

La vittima è un motociclista di 31 anni – Sul caso sono in corso le indagini da parte degli agenti del commissariato di polizia. L’uomo trovato privo di vita è un trentunenne del posto che, secondo quanto ricostruito dagli investigatori, avrebbe avuto un incidente in moto alla periferia della città. Gli investigatori stanno acquisendo le immagini delle telecamere di video sorveglianza della zona per accertare l’esatta dinamica di quanto accaduto e per tentare di identificare l'uomo che ha portato il motociclista in ospedale. Potrebbe trattarsi di un automobilista che ha prestato soccorso dopo aver assistito all'incidente o anche di una persona coinvolta nell'impatto con la moto.