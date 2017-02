Agguato in pieno centro e in pieno giorno a Trani. Un ragazzo di 21 anni, Antonio Mastrodonato, è stato ucciso con colpi di arma da fuoco alle spalle mentre si trovava in via Superga intorno alle 17 di domenica 12 febbraio. La vittima sarebbe già nota alle forze dell'ordine per piccoli precedenti penali. Stando ad una prima ricostruzione di quanto accaduto fornita dalla polizia, il giovane si trovava all'esterno di un centro scommesse quando un sicario ha esploso contro di lui quattro o cinque proiettili alla schiena. Sul caso indagano gli inquirenti coordinati dalla procura presso il Tribunale di Trani.

Tutta la zona intanto risulta chiusa al traffico per permettere le analisi del caso.