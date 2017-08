In uno scatto di ira ha infranto con un pugno il vetro della porta finestra che dava accesso alle scale d'emergenza di un albergo in cui si era introdotto senza autorizzazione, poi è salito di corsa all'ultimo piano e da lì si è gettato nel vuoto. Così è morto un giovane turista bresciano in vacanza a Viareggio: il 27enne Davide Martinelli, architetto di Clusane d'Iseo. Il dramma nelle prime ore di giovedì scorso in una struttura ricettiva della cittadina della provincia di Lucca.

"Il portiere di notte non ha avuto neppure il tempo di rendersi conto di cosa stesse accadendo, il giovane non era cliente dell'albergo" ha spiegato il direttore dell'hotel. Le ragioni dietro l'accaduto restano ancora tutte da accertare ma da una prima ricostruzione dei fatti in base alle testimonianze di un amico della vittima e unico testimone, il giovane avrebbe avuto uno scatto al termine di un confronto acceso proprio con l'amico. Il 27enne sarebbe apparso sconvolto, subito dopo la corsa verso le scale che son esterne all'edificio e il lancio nel vuoto. Per lui inutili i successivi soccorsi medici. La salma è stata trasportata alll'ospedale Versilia a disposizione dell'autorità giudiziaria. Sul caso indagano i Carabinieri della Stazione di Viareggio e del Nucleo operativo e radiomobile