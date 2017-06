È un caso che sta facendo discutere quello segnalato da alcuni media locali torinesi: un immigrato ha affisso decine di fogli in via Onorato Vigliani, all’angolo con via Pio VII, in zona Mirafiori sud, nel capoluogo piemontese, offrendosi di pulire le strade chiedendo in cambio un contributo di 50 centesimi ai cittadini. In molti si chiedono se si tratti effettivamente di un esempio di buona volontà e tentativo di integrazione nei giorni in cui nelle aule parlamentari impazza la questione sullo Ius Soli o se semplicemente dietro il cartello si nasconde l’ennesima bufala o addirittura una truffa.

"Gentili signore e signori, desidero integrarmi onestamente nella vostra città senza chiedere l’elemosina!!! "Da oggi terrò pulite le vostre strade. Vi chiedo solo un contributo di solo 50 centesimi per il mio lavoro. Buste, scope, palette e altro materiale per la pulizia sono ben accetti. Grazie".

Sul foglio non vi è alcun nome, recapito, riferimento telefonico o dato utile per risalire all'identità di chi l’ha scritto.

Alcuni fanno notare che lo stesso cartello era stato avvistato in diverse zone di Roma, da Prati all'Appio, qualche settimana fa: un’idea che i cittadini capitolini hanno apprezzato, anche se la "tariffa" stabilita dallo spazzino (50 centesimi) non era stata rispettata da tutti: in molti hanno lasciato solo qualche spicciolo in segno di ringraziamento.