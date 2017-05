Ore di apprensione nel pomeriggio di giovedì alla periferia di Torino, in via Borgaro. Un uomo si è barricato in casa armato di pistola lanciando minacce sconnesse dal balcone del suo appartamento al quinto piano di un palazzo residenziale. L'uomo di nome Ferdinando Urzini sta riprendendo tutto con il suo cellulare trasmettendo le immagini via facebook in alcune video dirette . "Sono rinchiuso e minacciato a Torino da una banda di mafiosi, Chiamate l'esercito" ha scritto sul suo profilo social anche se al momento non è ancora chiaro che cosa abbia fatto andare in escandescenza l'uomo.

Sul posto son accorsi i carabinieri e i vigili del fuoco ma l'uomo ha minacciato di sparare contro chi cercherà di entrare in casa sua. Si è affacciato più volte dal balcone di casa a torso nudo rivolgendosi alle persone sotto il palazzo lanciando anche oggetti. Come si vede dai video che lui stesso ha pubblicato, in casa ha ammassato sedie, tavoli e altre suppellettili contro la porta d'ingresso del suo appartamento e nel corridoio, sul letto invece si scorge una pistola.

Nelle varie fasi riprese dai video l'uomo dice di essere stato minacciato da una cosca di ‘ndrangheta che "comanda tutto", poi ha chiesto di parlare con il fratello e parlato di soldi spariti dalla sua banca infine ha chiesto di parlare con i giornalisti. Carabinieri e vigili del fuoco hanno isolato la zona e per sicurezza è stata interrotta anche l’erogazione del gas. al momento c’è un negoziatore dei carabinieri che sta tentando di convincerlo ad arrendersi.